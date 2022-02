La donna, che ha respirato un po’ di fumo prima di uscire dall’appartamento, è stata assistita dal personale del 118 ma non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale

TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 22 febbraio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Oggi, poco dopo le 17:30, una squadra dei pompieri del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un’abitazione in Via San Marino a Teramo. Sul posto sono stati inviati un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio, un’autobotte e un’autoscala. L’incendio ha interessato un appartamento posto al terzo piano di una palazzina di cinque piani. Le fiamme hanno avuto origine dal locale cucinino di un dell’appartamento abitato da una donna di 77 anni. Appena giunti sul posto, i pompieri hanno raggiunto l’appartamento dall’interno percorrendo il vano scala e dall’esterno entrando dalla finestra del locale cucina a cui è stata accostata l’autoscala.

Una volta entrati nell’appartamento hanno spento rapidamente l’incendio. Al termine dell’intervento i vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli impianti danneggiati dal calore sviluppato dall’incendio. La donna, che ha respirato un po’ di fumo prima di uscire dall’appartamento, è stata assistita dal personale del 118 ma non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. Dall’incendio si è sviluppato un denso fumo che ha provocato l’annerimento di alcuni locali dell’appartamento. La strada comunale è rimasta bloccata al traffico veicolare per tutta la durata dell’intervento di soccorso.

