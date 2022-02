Dal 1° al 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. Con il Bonus Pubblicità puoi pianificare una campagna vincente sul nostro giornale, risparmiando. Il bonus è concesso nel limite di 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati. Per informazioni chiama il numero 329 352 7791

Con il Decreto Sostegni Bis sono arrivate anche la conferma e le modalità di erogazione del bonus pubblicità per il 2022, la misura volta a incentivare l’investimento delle aziende in pubblicità.



Cos’è il bonus pubblicità

Si tratta di un credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati in pubblicità. Il bonus è concesso nel limite di 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati, 15 milioni in più rispetto al precedente stanziamento.



Chi sono i beneficiari

Possono beneficiare del bonus imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali con residenza fiscale in Italia che hanno sostenuto o sosterranno spese pubblicitarie nel 2022.

Come funziona il bonus pubblicità 2022

Come per il 2021, anche per il 2022, è stato tolto il vincolo incrementale dell’1% della spesa sull’anno precedente.

Nel 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti.

Il bonus viene erogato in compensazione F24, come “crediti d’imposta”, che il soggetto può utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24.



La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. Pianifica quanto prima la tua campagna!

