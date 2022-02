SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “È stata una domenica di festa sugli spalti dello stadio comunale Riviera delle Palme per gli atleti della Stella Del Mare che hanno avuto il piacere di essere ospiti domenica 20 febbraio 2022 del Porto d’Ascoli impegnato nel derby contro la Sambenedettese. Una partita vibrante e ricca di emozioni per un pomeriggio di tifo e tanto divertimento per i ragazzi della squadra affiliata alla Dcps, ma soprattutto l’occasione di tornare a vivere finalmente l’atmosfera unica che regala lo stadio dopo molti mesi di lontananza”.

Così la Figc in una nota diffusa il 21 febbraio plaude alla lodevole inizativa.

“Ringraziamo il Porto d’Ascoli- sottolinea il Professor Roberto Ciferni, Dg Stella del Mare nella nota della Figc – per averci invitato ad assistere al derby. Per alcuni dei nostri ragazzi è stata un’emozione unica vedere per la prima volta uno stadio vero. In occasione della stracittadina che è da sempre un appuntamento molto sentito, in qualità di società calcistica affiliata alla Divisione, abbiamo voluto lanciare un messaggio di unione e condivisione ai due Club più importanti della nostra città. Pur mantenendo infatti ognuno la propria identità, pensiamo che entrambe le Società possano avere grandi vantaggi da una reciproca collaborazione per una città che possa essere sempre più forte a livello calcistico e, come auspichiamo, che possa tornare quanto prima ai fasti di un tempo. Torneremo a vedere e tifare per il Porto D’Ascoli e ci teniamo a ringraziare il lavoro del Presidente Vittorio Massi, del Dg Pierluigi Traini assieme all’allenatore Davide Ciampelli, che hanno fatto un piccolo grande miracolo per arrivare fino in Serie D e per competere oggi, ad armi pari, contro la blasonata Sambenedettese. A tutti loro vanno i nostri complimenti. Naturalmente torneremo anche a tifare per la Sambenedettese del Presidente Roberto Renzi, perché i colori rossoblù sono nel nostro cuore da sempre. Viva lo sport con i suoi valori positivi e soprattutto viva il calcio”.

