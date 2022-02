Per partecipare sarà necessario effettuare nuovamente la prenotazione sul sito Eventbrite

GROTTAMMARE – “A causa di un imprevisto, purtroppo il professore Tomaso Montanari è stato costretto a comunicarci che non potrà essere presente all’incontro di oggi martedì 22 febbraio alle ore 18.30 presso il Teatro delle Energie”.

Così il Comune di Grottammare in una nota diffusa il 22 febbraio: “Nonostante i suoi numerosi impegni il professore Montanari chi ha confermato la sua presenza per lunedì 4 aprile 2022 alle ore 18.30 per recuperare questo appuntamento molto atteso”.

Per partecipare sarà necessario effettuare nuovamente la prenotazione sul sito Eventbrite.

