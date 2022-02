Si allontana la zona play-out per la formazione di Zazzetta, al momento penultimi in classifica a -6 punti dal Biagio Nazzaro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la prima vittoria esterna contro il Biagio Nazzaro, i ragazzi di mister Zazzetta dopo aver giocato una buona gara vengono ripresi nel finale grazie al gol di Filiaggi che è valso il pari.

Grottammare Calcio: Palanca, Fiscaletti, Piunti, Quero, Ruggieri, Tombolini, Jallow, Fiscaletti, Maya, Palestini, De Panicis. A disposizione: Fatone, Manni, Cisbani, Traini, Fuglini, Orsini, Pomili, Adami, Daffeh. ALLENATORE Zazzetta Massimiliano.

Atletico Azzurra Colli: Mariani, Nervini, Vallorani, Sosi, Filipponi, Rozzi, Filiaggi, Fazzini, Albanesi, Iachini, Giorgio. A disposizione: Capriotti, Santoni, Gagliardi, Zadro, Sorci, Alfonsi, Renzi, Ingredda, Yade. ALLENATORE Amadio Peppino.

MARCATORI: De Panicis (G), Filiaggi (AAC)

CRONACA

Un pareggio amaro per il Grottammare, che si fa raggiungere in extremis dall’Atletico Azzurra Colli. Primo tempo ricco di emozioni, con il capitano Jallow che per due volte va vicinissimo al vantaggio. Sempre Jallow confeziona l’azione del gol con una grande azione sulla destra e assist al bacio per Michele De Panicis.

Nella ripresa il Grottammare è sfortunato e, nel giro di pochi secondi, perde per infortunio il centravanti Maya e Gianluca Adami che era appena subentrato al compagno. L’Atletico Azzurra Colli sembra non riuscire a lanciarsi in avanti ma nel finale è Filiaggi a estrarre il coniglio dal cilindro con un gran sinistro dalla distanza. Nel recupero l’arbitro estrae un cartellino rosso nei confronti di Jallow per una reazione al fallo di Filipponi.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.