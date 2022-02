Le valutazioni dei rossoblu, dopo la vittoria in rimonta sul Porto d’Ascoli. In primo piano il video della Nord che canta l’inno della Samb al termine della gara

KNOFLACH 6 Termina l’imbattibilità durata 419 minuti e, per la prima volta nel 2022, raccoglie il pallone nel sacco. Il Porto d’Ascoli calcia due volte, ma in modo implacabile. Sul gol di Verdesi è coperto, non si tuffa neanche. Evangelisti fa un eurogol. Bravissimo a chiudere lo specchio a Clerici, nel momento più delicato della partita.

CONSON 6,5 Sgomita e lotta con Spagna, che con i suoi movimenti lo mette in difficoltà. Al 57′, l’ex Montegiorgio gli sfugge e per poco non ci scappa il 3-1. Da segnalare un bel destro alla mezz’ora, fuori di poco ed un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione a 5′ dal 90esimo.

TOMAS 6,5 Dove non arriva con la velocità, ci mette una pezza col fisico. Prova coriacea, condita da molti contrasti vinti. Sui due gol non ha responsabilità specifiche. Ordinato.

PICA 6,5 Non ha ancora il passo da terzino a tutta fascia, quando prova a salire, Verdesi lo recupera senza problemi. D’altro canto, gioca un’ottima fase difensiva e fa valere le sue doti da centrale, il suo vero ruolo. Sua la sponda vincente che manda in gol Fall.

LORENZONI 6,5 Capisce subito che con Battista non bastano le buone maniere, ma il signor Vogliacco di Bari non è della stessa opinione e dopo 8 minuti scrive già il suo nome nella lista dei cattivi. Sprezzante del pericolo, al 13esimo, strattona per la maglia l’11 orange alle porte dell’area di rigore. Graziato. Alfonsi capisce che è meglio alzarlo, svincolandolo dal ruolo difensivo, ed infatti cresce nella ripresa.

BUONO 6+ Sul 2-1 guarda Evangelisti che calcia, senza contrastarlo e, d’istinto, si gira per evitare la pallonata. Oggi è schierato nel ruolo di mediano davanti alla difesa e gioca una gara fatta di corsa e sacrificio. Preciso il suo calcio di punizione al 17′ della ripresa, da cui nasce il gol del 2-2.

FRULLA 6,5 Nel primo tempo, non riesce ad inserirsi come dovrebbe fare una mezzala nel 4-3-3. Costretto per lo più ad un ruolo di copertura, visto che Battista, sulla sinistra, si può contenere solo con un raddoppio. Esce per Cardella, che sarà decisivo.

LULLI 7 Ha in mano le redini del centrocampo e quando i compagni non sanno a chi darla, si affidano a lui. Da quando è tornato a fare il suo ruolo di mezzala e non più il regista basso, si è rivisto il Lulli che tutti conosciamo bene a San Benedetto. Gran palla a Cardella che vale 3-2. Esce con i crampi per quanto ha corso.

PERONI 7- Straripante nel primo quarto d’ora: segna un gol da opportunista e sfiora l’incrocio dei pali con un mancino che avrebbe meritato miglior sorte. Al 60′ però è egoista e, in 3 contro 2, anzichè premiare gli inserimenti di Frulla e Fall, calcia in curva dai 20 metri. Nonostante qualche scelta sbagliata, è da apprezzare la crescita del classe ’00, un altro giocatore rispetto al girone d’andata.

LISI 6+ Un po’ in ombra nel primo tempo, non riesce ad inserirsi con i tempi giusti nella manovra offensiva. Non a caso, Fall rimane isolato al centro dell’attacco. Nel pressing, non si risparmia. Lavoro sporco e poco appariscente, ma molto utile, specialmente quando Alfonsi lo arretra, per coadiuvare Lorenzoni.

FALL 7,5 Nel primo tempo, prende le misure ai pali di Testa, con un paio di tentativi che terminano fuori di poco. Alla mezz’ora della ripresa, inquadra il bersaglio grosso e riacciuffa la partita, nel momento migliore del Porto d’Ascoli. Con Cardella, l’intesa è ottima. Perchè non provarli insieme dal 1′?

AMORUSO 6,5 (dal 14′ s.t.) Ci mette lo zampino nel gol del 3-2.

CARDELLA 7,5 (dal 17′ s.t.) Scalpita in panchina per 65 minuti, poi entra e segna il gol del controsorpasso da bomber vero. Col Nereto sarà difficile non dargli una maglia da titolare.

ZANAZZI 6 (dal 34′ s.t.) Subentra a Lulli per permettere l’ingresso del fuori quota Di Domenicantonio. Dà una mano nel forcing finale del Pda.

DI DOMENICANTONIO 6,5 (dal 36′ s.t.) Entra e crea scompiglio tra gli stanchi difensori orange. A una manciata di minuti dal termine, sorprende Testa fuori dai pali e tenta di scavalcarlo con un pallonetto, ma la palla esce di poco. Mezzo stadio era già in piedi.

VISI-ALFONSI 7 Una vittoria di carattere, la più bella fino ad ora, contro un Porto d’Ascoli che non ha mollato di un centimetro per 95 minuti, nonostante le assenze pesanti. Dopo il gol a freddo, i rossoblu sembrano accontentarsi dell’1-0 e lasciano il pallino del gioco in mano agli avversari, che sfruttano gli spazi e riescono a ribaltarla. Con le sostituzioni, però, la musica cambia e Cardella ripaga subito la fiducia, col secondo gol consecutivo sotto la Nord. D’ora in poi, sarà difficile non schierare un attacco a due con Fall e l’ex Pineto, vista la grande intesa che i due centravanti hanno maturato nelle ultime uscite. Ottimo anche il cambio Peroni-Di Domenicantonio, con l’11 che sembra aver smaltito le scorie dell’infortunio e ha dato una grossa mano per tenere alta la sfera, facendo correre il cronometro. Altri 3 punti che valgono oro per la corsa ai play off, visti i passi falsi di Fiuggi, Trastevere e dello stesso Porto d’Ascoli. Ora, a Nereto, sarà quanto mai vietato sbagliare.

