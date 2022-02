SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria nel derby, ecco le dichiarazioni a caldo dei protagonisti.

Mister Sante Alfonsi: “Per me è una partita particolare. Il Porto d’Ascoli ha fatto una grandissima partita, ci hanno fatto capire perché sono lì tra le prime del gruppo. Il gol iniziale ci ha fatto male, perché sull’1-0 ci siamo abbassati troppo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio. Grande carattere, grande pubblico, grande Samb. In quella mezz’ora del primo tempo ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo continuare a lavorare. Ora stiamo alzando la testa ma c’è ancora da fare. Fall e Cardella possono giocare insieme. Tutti abbiamo reso al massimo. È stato bello lo spirito che si è venuto a creare. Si sta creando qualcosa di bello, e questo ci dà soddisfazione. Tutto ciò è frutto dell’allenamento e della convinzione dei miei ragazzi.

Ci godiamo questo risultato, cercheremo di dare sempre più soddisfazioni ai nostri tifosi. Il 2-1 di Evangelisti è stata una mazzata. Indovinare i cambi c’è anche la componente fortuna. Quelli che entrano poi dànno il massimo e fanno fare bella figura a me. Per Lulli solo crampi. Eravamo curiosi di vedere questa Samb in difficoltà. Abbiamo dimostrato che non molliamo niente. Vogliamo entrare in campo per vincere le partite, il nostro obiettivo è fare gol”.

Ameth Fall: “Lavoriamo per questo. Insieme ai miei compagni sto trovando la continuità che avevo a Fiuggi. Ciò che funziona va bene, non importa dei cambi del mister. Una partita bella ed emozionante. Abbiamo spirito, e quando c’è questo qualcosa si porta sempre a casa. Abbiamo un gruppo compatto. Il mio obiettivo è dare una mano alla squadra ogni partita e cercare di segnare ogni domenica, più ne faccio e meglio è”.

