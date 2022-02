SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I commenti a caldo dopo il derby.

Vittorio Massi: “Bellissima partita, mi sono divertito molto. Posso comprendere l’agitazione dei ragazzi perche comunque abbiamo giocato contro la Samb. Evangelisti è un gioiellino, e il suo gol è stato un brivido enorme, questo è lo spirito del Pda. Ringrazio tutta la gente che è venuta. Gran parte era per vedera la Samb sí, ma fa comunque piacere vedere un’atmosfera cosí. Abbiamo voluto aprire tutti i settori cosí che tutti scegliessero il proprio settore. Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Abbiamo uomini veri con un allenatore eccezionale. La diretta Facebook è stata bloccata per i troppi insulti ricevuti sulla pagina nei confronti del Porto d’Ascoli. Dispiace perche una bella festa è stata persa da 1000 persone collegate. Il direttore Faccioli è stato sconvolto da questa cosa”.

“I quattro titolari oggi assenti non sono una scusante – prosegue il patron orange – Nessun rammarico, i ragazzi hanno dato tutto il massimo. Abbiamo rischiato il 3-1 con Clerici ma non l’abbiamo chiusa, e lí l’abbiamo pagata. Una grandissima partita con 2 gol fatti alla Samb. Siamo ancora lí in classifica, ci giocheremo tutte le partite. I ragazzi mi hanno fatto vivere emozioni enormi, ed eventuali incassi play-off andranno ai giocatori. È un onore anche aver avuto oggi la presenza di sindaco e vicesindaco, non potevano mancare. Spero che la Samb l’anno prossimo vada in Serie C. La nostra è una bellissima storia che continuerá; ho parlato con il presidente Renzi. Ci saranno discussioni per i campi da assegnare e per il campo di gara. Il pubblico della Samb è entusiasmante.

Mister Ciampelli: “La partita ha onorato la cittá e la cornice di pubblico di oggi. Una partita storica, scritta da noi e dalla societá. È stata una partita bella, è stato un piacere poterla giocare. L’unico rammarico è non aver portato punti a casa. Abbiamo tirato fuori una prestazione di spessore nonostante le assenze. Partita coraggiosa la nostra, siamo stati bravi a non cambiare il nostro tipo di partita. Abbiamo avuto 10 minuti difficili dopo l’occasione del 3-1 e la Samb ne ha approfittato.

La Samb ora ha poco a che fare con questo campionato. Questa piazza non merita la Serie D. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. Nell’arco della gara sono venute a mancare soluzioni dalla panchina, e abbiamo pagato caro le assenze.

Alcuni episodi pesano più di altri. Gli episodi hanno una sua valenza. Per quanto riguarda il gol del 3-1, può capitare. Clerici si è ritrovato sui suoi piedi il pallone piú importante della sua carriera. Volevo porgere un saluto e un grande abbraccio ai familiari della piccola Emma”.

