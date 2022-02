SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera Samb Volley Serie C maschile torna in vetta. Al Palacurzi di San Benedetto, i ragazzi di coach Netti hanno clamorosamente sconfitto per 3-1 (25-21; 22-25, 25-21; 26-24) l’acerrima rivale San Severino nello scontro diretto per il vertice della classifica. Con i 3 punti conquistati la Riviera Samb Volley vola a quota 25 punti e scavalca la diretta concorrente per il titolo, ferma a 24.

Le formazioni andate in campo:

Happy Car RSV: D. Cameli, M. Cameli, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti)

Sios Novavetro: Amici, Belardinelli, Boldrini, Ferrara, Giorgi, Marinozzi, Muscolini, Plesca, Rizzuto, Rominelli, Sabbatini, Vita (All. Pasquali)

Sfida non per deboli di cuore quella vista al PalaCurzi: la prima della classe San Severino che scende in Riviera per difendere il primato conquistato grazie alla indiscutibile continuità di prestazioni. Ad attenderli una Riviera Samb Volley ferita nell’orgoglio che aveva dovuto abdicare sabato scorso dopo una brutta prestazione alla ripresa del campionato. Sestetti pressoché invariati rispetto alla gara di andata che aveva visto i rossoblù espugnare il palazzetto di San Severino con il risultato di 3 a 1.

Buona la partenza dei locali che impongono subito pressione dei 9 metri e grazie alle tante soluzioni in fase offensiva a metà parziale impongono il break decisivo con il set che si conclude sul 25 a 21. Reazione degli ospiti che non si fa attendere: coach Pasquali striglia i suoi che con i colpi del solito Marinozzi riportano in parità il computo dei set.

È altrettanto, veemente la risposta dei ragazzi di coach Netti che con un “Bomber” Corsi sugli scudi e con la sempre sapiente regia di capitano Oddi riportano il vantaggio in casa RSV. Il quarto parziale si gioca punto a punto fino al termine quando è ancora Bomber Corsi “a togliere le castagne dal fuoco” siglando in attacco il punto del 25 a 24 per poi andare in battuta e conclude con il più difficile degli ace il parziale e l’incontro. Lo scettro di prima della classe torna dunque in mano ai ragazzi del presidente Bianconi.

Il commento di coach Netti: “Una gara importantissima visto lo scontro diretto e la sconfitta di sabato scorso. Siamo riusciti a ripetere quanto fatto all’andata, e siamo chiaramente soddisfatti del risultato e della vetta. Degne di nota le prestazioni del rientrante Cruciani e del redivivo Lampa tra i locali, mentre tra gli ospiti oltre al già citato Marinozzi, ottima la prova anche di capitan Rizzuto. Ora siamo attesi ad un finale di Regular Season pieno di insidie, a partire dalla trasferta di sabato prossimo a Macerata, campo nel quale proprio San Severino aveva subito l’unica sconfitta escluse le due contro di noi.

Prima però, un altro impegno nei quarti di Coppa Marche, giovedì sempre in trasferta, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum a far visita alla cantera della Lube Civitanova campione d’Italia in carica. Ne vedremo delle belle”.

Brutta prestazione invece della Serie C femminile. Nella Palestra Curzi di San Benedetto si è giocato lo scontro tra Riviera Samb Volley e Lardini Volley Filottrano, terminato con il pesante punteggio di 0-3 (20-25; 24-26; 20-25) a favore delle ospiti. Le formazioni: Farmacia Amadio RSV: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Pepe, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi); Lardini Volley Filottrano: Antonelli, Belvederesi, Carpera, Neba, Panichi, Papi, Pierantozzi, Quinteros, Santarelli, Tozzo, Valeri, Zappi (All. Mariani). Un risultato pesante per la Rsv, fermata al quinto posto della classifica con 21 punti, con la corsa ai play-off che ora si fa durissima. Una delle peggiori (se non la peggiore) prestazioni dell’anno da parte delle Rivierine. Molte le note negative della prestazione: dall’atteggiamento in campo, alla tecnica, alla tattica alle scelte. Così coach Tassi Paolo dopo la sconfitta: “Dovevamo conquistare i 3 punti e non l’abbiamo fatto. La nostra peggiore prestazione della stagione, la squadra pare che sia rimasta con la testa a dicembre. Non so le motivazioni, dovremo capirle tutte insieme. Rispetto alle altre partite abbiamo avuto un atteggiamento molto negativo e questa è l’aspetto che più mi preoccupa. Dovremo lavorare e confrontarci bene per non sprecare quanto fatto di buono fino ad adesso. Abbiamo sprecato una ghiotta occasione di finire nelle zone alte della classifica. Un complimento alle avversarie che hanno sfruttato il nostro trend negativo. Giovedì giocheremo ad Ancona una partita difficilissima, speriamo di tirar fuori qualcosa di diverso”. . Nella Palestra Curzi di San Benedetto si è giocato lo scontro tra, terminato con il pesante(20-25; 24-26; 20-25) a favore delle ospiti.

