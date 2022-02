SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per la sfida tra Porto d’Ascoli e Sambenedettese, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie D girone F.

Per gli orange, l’obiettivo è di bissare il successo dell’andata e di cancellare in fretta la cocente sconfitta subita al 94′ a Chieti. La Samb, dopo il restyling del mercato invernale, vuole invece proseguire la serie di risultati positivi, per scalare la classifica.

NOTE

Giornata di sole dal clima quasi primaverile, campo in buone condizioni. Assenze importanti per mister Ciampelli, costretto a rinunciare agli squalificati Passalacqua, Rossi, D’Alessandro e Napolano. Sponda rossoblu, mister Alfonsi non potrà contare su Alboni e Angiulli, mentre Di Domenicantonio sembra recuperato. Arbitro Valerio Vogliacco di Bari, coadiuvato da Vincenzo Andreano di Foggia e Vincenzo Abbinante di Bari.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini, Pasqualini, Sensi, Verdesi, Battista, Petricci, Aliffi, Evangelisti, Clerici, Spagna. All. Ciampelli. A disp Finori, Sapone, Nociaro, Marini, Massi, Dondoni, Centi, Pietropaolo, Sabatini.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Fall, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Buono, Peroni, Frulla. All. Alfonsi. A disp. Abbrandini, Cardella, Amoruso, Di Domenicantonio, Zgrablic, Isacco, Casella, Zanazzi, D’Algosto.

ANGOLI

3-0

AMMONITI

Lorenzoni (S) Lulli (S) Aliffi (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ SUBITO AVANTI LA SAMB, Lulli scarica su Fall che calcia dal limite. Conclusione non irresistibile che Testa non riesce a bloccare. Peroni sulla ribattuta insacca. 0-1.

8′ Ammonito Lorenzoni per un fallo su Battista.

16′ Ci prova Spagna da fuori, palla sul fondo di poco. Knoflach era comunque sulla traiettoria.

19′ Graziato Lorenzoni che trattiene per la maglia Battista alle porte dell’area di rigore. L’arbitro non estrae il secondo giallo, tra le proteste del Porto d’Ascoli.

22′ Ci prova Peroni col mancino, pallone deviato che arriva docile tra le mani di Testa.

27′ PAREGGIO DEL PORTO D’ASCOLI: calcio d’angolo di Battista, la Samb libera sui piedi di Verdesi che, dal limite, ha tutto il tempo di controllare e calciare col destro. Knoflach di sasso. Tutto pari.

33′ Spagna resta a terra dopo un contrasto con Conson. Nessuna delle due squadre butta il pallone fuori. Il pubblico fischia a gran voce pensando che l’attaccante orange stia simulando.

37′ Serie di batti e ribatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, alla fine ci prova Conson che calcia forte di collo esterno, ma la sfera termina sul fondo.

38′ Insiste la Samb, conclusione a botta sicura in area di Peroni, murata da Aliffi. Pallone che arriva poi a Lorenzoni che però crossa troppo sul portiere che blocca.

43′ Bel cross di Pica per Lorenzoni, che svetta su Aliffi, ma mette di poco a lato.

45′ Cresce la Samb nel finale di tempo. Cross di Lorenzoni per Fall che di testa mette la sfera a fil di palo.

45+1 Finisce qui un primo tempo divertente ed equilibrato.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia il secondo tempo, Samb all’attacco. Subito un cross di Lulli dalla trequarti bloccato da Testa.

48′ GRANDI PROTESTE PER LA SAMB: cross di Frulla in area, Fall e Sensi si abbracciano e l’attaccante rossoblu termina a terra. L’arbitro fa correre.

51′ Clerici calcia col mancino, palla alta. Avrebbe dovuto allargare per Battista che era completamente da solo.

55′ EUROGOL DI EVANGELISTI: destro impressionante per potenza e precisione dai 30 metri. Palla all’incrocio dei palli, sotto la sud. 2-1 Knoflach non ci arriva.

57′ SBANDA ANCORA LA SAMB: Spagna si invola e vince il contrasto con Conson, allarga per Clerici che completamente solo davanti a Knoflach temporeggia e non calcia. Mani nei capelli per Ciampelli.

60′ GRANDE OCCASIONE PER I ROSSOBLU: Peroni arriva al limite in 3 contro 2, Fall e Frulla seguono l’azione inserendosi, ma Peroni è egoista e calcia alto. Fischi del pubblico per la scelta del 27.

63′ PAREGGIO DELLA SAMB: punizione dal vertice destro dell’area di rigore. Buono calcia sul secondo palo, Tomas fa la sponda al centro e Fall insacca. TUTTO ANCORA PARI, DERBY BELLISSIMO.

63′ Ammoniti Lulli e Testa che sono andati a contrasto dopo il gol.

63′ Dentro Amoruso per Frulla e Cardella per Lorenzoni.

66′ GOL DI CARDELLA, LA RIBALTA LA SAMB: filtrante di Amoruso che pesca tra le linee Cardella in area di rigore, il 7 col piattone batte Testa da due passi. 2-3.

72′ Cambio per Ciampelli: esce Clerici per Pietropaolo.

75′ Grande occasione per Cardella che calcia in area di rigore, ma sulla conclusione Fall si trova sfortunatamente sulla traiettoria e respinge la conclusione indirizzata in porta. Sfortunato.

75′ Lulli resta a terra dopo un contrasto e lascia il posto a Zanazzi, speriamo non sia nulla di grave.

77′ Esce anche Peroni, per Di Domenicantonio.

78′ Ciampelli manda dentro Sapone per Evangelisti.

85′ Punizione di Buono sul secondo palo, Conson svetta ma Testa blocca.

85′ RISCHIO XXL PER TESTA: sul rinvio il numero 1 orange è troppo frettoloso e serve Di Domenicantonio, l’11 prova il pallonetto ma mette fuori di pochissimo. Vicini al 4-2 i rossoblu.

86′ Nel Pda esce Aliffi per Massi. Tutti in attacco.

90′ Punizione di Sapone, troppo su Knoflach che blocca.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero. Fall si guadagna una bella punizione dal limite dell’area. Batte corto per Di Domenicantonio che mette al centro per Cardella che viene murato da Sensi.

90+3 Spagna cerca di servire Massi col tacco in area, ma il pallone è troppo corto e Knoflach blocca.

90+5 Ultimo calcio di punizione per il Pda, sale anche Testa. Sapone calcia MA DIDOMENICANTONIO SPAZZA IN FALLO LATERALE E L’ARBITRO FISCHIA LA FINE!

Finisce qui un derby bellissimo, vinto con carattere dai rossoblu. Tutti i giocatori della Samb sotto la curva che canta.

