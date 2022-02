MONTEPRANDONE – La sesta vittoria consecutiva e un’altra gara a senso unico per l’Handball Club Monteprandone, che prosegue il testa a testa con la capolista Lions Teramo, prossimo avversario alla ripresa del torneo di Serie B il 12 marzo.

Stavolta tocca a Cingoli arrendersi al palazzetto di via Colle Gioioso: 45-31 il risultato. Eppure l’HC si presenta all’appuntamento con tre assenze pesantissime: oltre a Martin, infatti, fuori da tre gare, all’ultimo alzano bandiera bianca anche Khouaja e Di Girolamo. Recuperato, invece, Marucci.

Avvio super per i blu: in un amen è 5-2. Altro break a metà primo tempo: 14-7. Da lì partita ancora più in discesa e formazioni al riposo sul 25-15.

Nel secondo tempo spazio all’intera rosa, col margine che lievita ulteriormente. “È stata una buona gara, anche se siamo stati sempre al piccolo trotto, soprattutto in difesa” commenta alla fine coach Andrea Vultaggio. “Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione nonostante qualche cambio forzato e chi è entrato in campo si è fatto trovare pronto. Certo mentirei se dicessi che non mi aspetto ancora di più. Con il rientro di tutti gli effettivi in organico sono sicuro che potremo migliorare” conclude Vultaggio.

Ora per Monteprandone tre settimane di stop: prima il turno di riposo, poi un’altra pausa. Si torna in campo a metà marzo per la partitissima al Colle Gioioso contro Teramo.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto Cingoli.

Campanelli, Cani 4, Capocasa, Carlini 3, Evangelista, Grilli 6, Lattanzi, Marchesino 9, Marucci 6, Mattioli 6, Mucci, Parente 4, Salladini 4, Simonetti 1, Tritto 1, Vagnoni 1.

