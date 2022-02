Da “Il meglio del tabloid in edicola”, l’intervista al glorioso ex capitano della Samb Paolo Beni, uno che di partite importanti, ne sa più di qualcosa. Con 415 presenze, è infatti il calciatore ad aver vestito più volte la maglia rossoblu, a cavallo tra gli anni ’60, ’70 e ’80. Vi lasciamo alle sue parole:

Lei, negli anni d’oro della Samb, ha vissuto da protagonista i derby contro l’Ascoli. Adesso che emozioni le provoca la sfida di domenica?

“Di certo non si può chiamare derby, per me è una partita in famiglia. I tifosi del Porto d’Ascoli sono stati sempre tifosi della Sambenedettese. Loro in Serie D stanno vivendo una favola e sono stati bravissimi a costruirsela. Sicuramente daranno il tutto per tutto per portare a casa il massimo risultato, ma non parlerei di stracittadina e vi spiego anche il perché: un derby stracittadino è tra due squadre che si odiano, qui non c’è odio e mai ci sarà. Il Porto d’Ascoli è un gioiellino”.

Che differenze ci saranno rispetto alla gara di andata?

“La Samb ora ha un grande gruppo, la società ha acquistato ottimi giocatori come Conson e Tomas. Adesso sono una squadra vera, poi si può vincere o si può perdere, però vedo una grande intesa. Non a caso nelle ultime due partite ha vinto contro la prima e la terza della classifica”.

Per il primo posto crede che sia ormai troppo tardi?

“Mai dire mai, specialmente da quando la vittoria vale 3 punti e non più 2. La squadra è buona, nelle ultime uscite non ha vinto per fortuna, ma per merito. I ragazzi devono solo pensare a fare più punti possibili, partita per partita, senza fissarsi obiettivi o alzare troppo le aspettative. Poi a fine campionato si vedrà”.

Un pronostico per domani?