ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 19 febbraio, da Acquaviva Futura, gruppo consiliare di minoranza.

Museo storico istituto scolastico De Carolis: un altro esempio di incuria e abbandono dell’amministrazione Rossetti.

A fine gennaio 2020, in occasione dell’open day, fu aperto al pubblico il Museo Storico della scuola di Acquaviva.

Come tutti sanno, le scuole organizzano tali eventi per presentare il proprio istituto così da convincere sempre più alunni ad iscriversi.

Proprio per dare nuovo impulso alle iscrizioni, la presidenza e l’amministrazione allestirono il Museo Storico presso il Punto Ristoro del Centro Sportivo la Castagna.

La cosa fu possibile grazie al grande impegno degli alunni, del personale amministrativo (che ora non abbiamo più ad Acquaviva) e degli insegnanti.

Come tutti sanno, gli “open day” e, soprattutto, i musei, ci mettono tempo a portare i risultati attesi, quindi, come Gruppo di Minoranza “Acquaviva Futura” ci stiamo domandando da tempo: perché a gennaio 2020 la Maggioranza voleva dare l’impressione alla cittadinanza di impegnarsi per il rilancio della scuola, mentre, contemporaneamente, lavorava alla chiusura dell’Isc De Carolis vista la decisone presa, dopo pochi mesi, di andare sotto Spinetoli?

Vedere a soli due anni di distanza il museo abbandonato a se stesso usato come rimessa (per non dire discarica), è la dimostrazione della scarsa cura che Rosetti e la sua maggioranza hanno per la scuola e per il paese tutto.

Dopo le foto pubblicate nei giorni scorsi, che dimostrano il generale stato di incuria e abbandono di quel che rimane del Centro Sportivo, oggi pubblichiamo quelle del Museo Storico mettendole a confronto con quelle scattate nel 2020 così da dimostrare con i fatti l’operato della Maggioranza.

Due anni fa il museo fu una grande occasione di crescita che fece riflettere anche noi adulti riguardo il “futuro di Acquaviva” tramite la storia è il volto dei nostri giovani; DUE ANNI DOPO QUEL FUTURO NON C’E’ STATO VISTO CHE NON ABBIAMO PIÙ L’ISC MENTRE I NOSTRI RAGAZZI CONTINUANO AD ANDARE NEI MODULI TEMPORANEI.

