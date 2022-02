SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla vigilia della stracittadina, mister Sante Alfonsi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club rossoblu (per il video clicca qui):

“Gli ultimi risultati devono darci soltanto convinzione e fiducia del fatto che non siamo inferiori a nessuno. Ogni partita va affrontata col piglio e la cattiveria giusta. Che insidie nasconde la gara di domani? Il Porto d’Ascoli sta facendo un grandissimo campionato, hanno delle assenze, ma sicuramente non per questo sarà una partita facile. E’ una partita particolare un po’ per tutti e sicuramente loro daranno l’anima per fare bene davanti a tanta gente”.

Infine il punto sull’infermeria: “Di Domenicantonio lo abbiamo recuperato, sta bene, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Alboni invece sarà fuori per squalifica”.

