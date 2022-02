AGGIORNAMENTO ORE 15.30

Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità regionale sono 1813 i casi da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore su 6263 tamponi eseguiti.

259 nel Piceno, 274 nel Pesarese, 395 nel Maceratese, 508 nell’Anconetano, 300 nel Fermano e 77 fuori regione. Il tasso incidenza cumulativo su 100 mila abitanti: 953,77.

I ricoveri in totale sono 308, dieci in meno rispetto a ieri. Trentadue in Terapia Intensiva (due a San Benedetto) e sessantaquattro in Semi (sei ad Ascoli Piceno).

Dieci decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche.

