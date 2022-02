SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di apprensione in Riviera nella mattinata del 19 febbraio.

Incendio all’esterno di una ditta in via Valle Piana a Porto d’Ascoli (n.d.r. erroneamente avevamo indicato precedentemente l’esterno del Centro Agroalimentare, ci scusiamo per il disguido), intervento in corso dei pompieri.

Secondo le prime indiscrezioni le fiamme sarebbero state scaturite da un cumulo di olio esausto ma ci sono ancora accertamenti in corso a riguardo.

Nessuna conseguenza a persone per fortuna.

