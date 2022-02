Il primo cittadino: “Vi stringiamo in un unico grande abbraccio, tutti i sambenedettesi in questo momento vi hanno nel cuore”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Vorrei farvi arrivare tutta la vicinanza mia e dell’intera comunità cittadina per questo dolore incommensurabile. Vi stringiamo in un unico grande abbraccio, tutti i sambenedettesi in questo momento vi hanno nel cuore”.

Così il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, in una nota giunta in redazione il 19 febbraio, dedicata alla famiglia di Emma per il grave lutto subito 24 ore fa.

