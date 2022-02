Approvata la fattibilità di un intervento da 3,9 milioni di euro, è caccia alle fonti di finanziamento. Novità anche per la struttura di via Toscanini

GROTTAMMARE – L’amministrazione di Grottammare prosegue sulla via della rigenerazione degli edifici scolastici: il servizio progettazione Opere pubbliche ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la scuola dell’Infanzia di via Battisti.

L’iniziativa è il completamento della più generale attività, di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, dal punto di vista strutturale e ambientale, da diversi anni attuata dal Comune di Grottammare. Gli interventi da realizzare, stimati in 3,9 milioni di euro, riguardano infatti opere di adeguamento alla normativa antisismica, attraverso il posizionamento in zone mirate di smorzatori sismici, interventi di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi e installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) per favorire la salubrità degli ambienti.

Intanto, prosegue la caccia alle fonti di finanziamento promesse dal Pnrr.

Il progetto per la scuola dell’Infanzia e quello di adeguamento funzionale del plesso di via Toscanini presentato nelle settimane scorse (articolato in 3 stralci per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro) sono pronti per la presentazione a linee di finanziamento bandite dalla Regione Marche a valere sulla quota regionale dei fondi del Pnrr. Per entrambi, il via libera è stato formalizzato nell’ultima riunione della Giunta comunale.

L’immobile che ospita la Scuola dell’Infanzia del centro si estende su una superficie di 1700 mq. E’ stato realizzato nell’anno 1987 e da allora non ha subito alcun intervento di tipo strutturale tranne per quanto riguarda un piccolo ampliamento di 120 mq sul lato sud-est, nel 2008.

La realizzazione del progetto consentirà il raggiungimento di un indice di rischio sismico post operam maggiore di 0,8 e il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale.

