FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 19 febbraio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Non erano ancora le 8 di questa mattina quando una squadra dei pompieri di Fermo è intervenuta in via Bellesi, in pieno centro nel capoluogo, per un incidente stradale.

Un furgone era finito nella scarpata sottostante fermando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione. Il conducente è stato preso in cura dai sanitari mentre il personale dei Vigili del Fuoco provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto per i rilievi polizia di Stato e vigili urbani.

