SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Grottammare Calcio da pochi anni, per essere più precisi dall’agosto 2020, ha nominato un nuovo presidente dopo la gestione di Luigi Merli, parliamo del Dottor Giorgio Rivosecchi, che oggi è il nostro intervistato e ci ha raccontato la sua esperienza da presidente e come si sta svolgendo la stagione in corso. Di seguito le sue dichiarazioni.

“L’esperienza da presidente è iniziata in maniera un po’ traumatica, visto che dopo solo un paio di mesi il campionato è stato sospeso e le attività del settore giovanile sono state interrotte. Non sono riuscito a godermi appieno l’emozione dell’inizio di quest’avventura”. – dichiara.

“E’ un po’ complesso dare un giudizio su se stessi, sto cercando insieme allo staff di ricostruire il rapporto tra il paese e la squadra, attraverso iniziative come quella legata alla fiera di San Martino e il miglioramento della scuola calcio. I risultati di queste operazioni li vedremo col tempo, ma per il momento sono soddisfatto”. – afferma sul suo operato.

“Lo scorso anno il campionato di Eccellenza è stato sospeso per l’emergenza Covid, come dicevo prima, è stato un periodo particolare, pieno di incertezze e di tensioni, ma è servito per compattarci e creare dei legami personali forti sia con i ragazzi che con lo staff tecnico. La decisione di partecipare al mini torneo è stata presa proprio in quest’ottica: per creare il gruppo che avrebbe affrontato il campionato di quest’anno”. – ci racconta in merito alla passata stagione.

“Quest’anno purtroppo non siamo riusciti a raccogliere i risultati che speravamo, per errori nostri e diversi episodi che non sono girati nel verso giusto. Abbiamo dovuto affrontare diverse assenze importanti, ma non vogliamo darci alibi di sorta: l’aspetto che mi fa ben sperare è che la squadra ha sempre prodotto buone prestazioni creando tanti presupposti. Mancano all’appello punti pesanti, che potevano cambiare il volto della classifica, ma sono sicuro che se continueremo a mettere in campo quell’ardore e quell’intensità mostrate nell’ultima gara potremo raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza“. – aggiunge riferendosi alla stagione in corso.

“Nel mercato invernale abbiamo effettuato degli acquisti per esempio, Francesco Quero che è un ragazzo le cui caratteristiche le conoscevamo bene, si è integrato benissimo sin da subito e siamo soddisfatti. Arnold Maya è stata una nostra scommessa, viene da una realtà calcistica totalmente diversa dalla nostra, ma le sue doti ci hanno impressionato in allenamento. Già domenica ha fatto un’ottima prestazione, potrà solo crescere nelle prossime partite. Sono sicuro che sentiremo parlare di lui in futuro, anche in categorie superiori”. – afferma sui nuovi acquisti.

“L’Atletico Colli è una squadra molto tosta, forse una delle pochissime che ci è stata superiore nei novanta minuti durante il girone di andata. Ma noi siamo più determinati e forti rispetto ad allora, vogliamo un risultato positivo domenica, abbiamo bisogno di continuità per far crescere la fiducia”. – conclude in vista della prossima gara.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.