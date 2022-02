In virtù di questo successo in ambito regionale nella quinta edizione del “Cross Ama”, la squadra Allievi della Collection parteciperà alle fasi finali nazionali del campionato individuale e di società che si svolgeranno a Trieste il 12 e 13 marzo prossimi

CIVITANOVA MARCHE – Primi verdetti di stagione per la corsa campestre a Civitanova Marche svoltasi domenica 13 febbraio, nella quinta edizione del “Cross Ama”, valido come seconda e ultima prova regionale dei campionati di società. Il titolo maschile per club nella Categoria Allievi va agli Orange della Collection Atletica Sambenedettese davanti alle prestigiose società dell’Avis Macerata e della Sef Stamura Ancona.

In chiave individuale, nell’evento organizzato dall’Atletica Ama Civitanova, prestigiosa vittoria di Luciano Carallo, giovane urbinate iscritto quest’anno con la Collection Atletica, che si aggiudica la gara dei 5 chilometri di Corsa Campestre con altri due mezzofondisti della società rivierasca nei primi dieci con Lorenzo Pompei quinto e Leonardo Chiappini settimo al traguardo. Buoni piazzamenti anche per Matteo Collini (13mo), Lorenzo Cameli (15mo) e Franco Talamonti (16mo) che completano un vero e proprio trionfo per i portacolori sambenedettesi, grazie al sapiente lavoro dei due tecnici societari Mauro Marselletti e Denis Curzi.

In virtù di questo successo in ambito regionale, la squadra Allievi della Collection parteciperà alle fasi finali nazionali del campionato individuale e di società che si svolgeranno a Trieste il 12 e 13 marzo prossimi.

Da segnalare inoltre l’ottimo sesto posto dello junior Samuele Mattioli nella prova degli 8 km oltre al sesto posto nella staffetta 3 x 1000 della Categoria Cadetti composta da Davide Giannetti, Lorenzo Marzonetti e Luca Gaetani.

Gran finale ad Ancona per i Campionati italiani master indoor e invernali di lanci, con ben 23 ori conquistati dagli atleti marchigiani , tra cui il tricolore conquistato da Luca Bagnara nel salto in alto Categoria SM50 con il personal best di 1,63. Completano il bottino della blasonata squadra Master della Collection Atletica l’argento per Carlo Sebastiani nel getto del peso categoria SM60 ed i due bronzi conquistati da Franco Marchegiani nel lancio del martello e martello con maniglia corta SM85.

