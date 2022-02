SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I luoghi della scrittura” consolida la propria struttura organizzativa.

L’associazione “I luoghi della scrittura”, che da oltre dieci anni opera nell’ambito della cultura editoriale e letteraria, rafforza il proprio organico attraverso l’inserimento di una nuova figura professionale dedicata al fundraising (raccolta di fondi per sostenere o finanziare progetti). Tale progetto è stato reso possibile dal supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che supporta l’operatività degli enti del terzo settore nel consolidamento delle strutture organizzative dedite alla costruzione e promozione di strategie finalizzate alla sostenibilità.

La proposta progettuale formulata intende valorizzare la cultura locale proiettandola a livello nazionale ed internazionale. L’obiettivo, in particolare, è quello di specializzare con corsi di formazione professionale la figura che possa sostenere l’associazione “I luoghi della scrittura” con attività di raccolta fondi e nel contempo di mediazione tra i vari protagonisti degli eventi culturali.

La nuova figura professionale, individuata lo scorso 5 novembre nel 31enne sambenedettese Marco Sprecacè (laureato in studi politici e internazionali, operatore sociale e giornalista) a seguito di un’accurata fase di ricerca e selezione di un profilo adeguato, si adopererà per la raccolta di risorse finanziarie, per la creazione delle condizioni ideali per progettare iniziative, e per la costruzione di relazioni finalizzate ad un’implementazione qualitativa e quantitativa delle attività dell’associazione.

Questo il commento di Lina Lazzari, assessore alla cultura del Comune di San Benedetto: “Penso che sia un momento molto bello per la città; i due slogan (si riferisce a “Più uniti e quindi più sostenibili” e “Oltre i luoghi”) mi piacciono perché sono pieni di prospettive, e riguardano una realtà molto vivace a San Benedetto, ovvero quella delle associazioni. Questa città è stata un vivaio di associazionismo dagli anni ’80, ma oggi la situazione è cambiata. Sono cambiate le associazioni, i modi di presentare e rappresentare i bisogni del territorio. È importante che un’associazione abbia sentito la necessità di dotarsi di nuovi strumenti per rispondere a nuove esigenze. Le amministrazioni comunali devono avere non il compito di promuovere gli eventi, ma piuttosto di essere disponibili a recepire quello che si muove nel territorio, e devono essere in grado di coordinare e dare risposta alle richieste.

C’è necessità – prosegue l’assessore – di un modo di pensare diverso. Ringrazio l’associazione “I luoghi della scrittura” che ci permettono di guardare oltre, in particolare a Mimmo Minuto. Questo momento rappresenta una svolta, anche nel modo di pensare delle associazioni”.

L’intervento di Mimmo Minuto, presidente dell’associazione “I luoghi della cultura”: “Questa associazione, circa sei anni, fa aveva cercato di mettere insieme tutte le associazioni culturali del territorio con “Mosaico Piceno”. Abbiamo presentato questa proposta a tutti i candidati sindaci ed è stato messo nel cassetto, ma mai attuato. Grazie all’assessore Lazzari abbiamo già realizzato a voce delle collaborazioni, “Sun Beach Comix”, e un festival dedicato a Pasolini. Quando arrivai a San Benedetto 50 anni fa – ha dichiarato il presidente – la mia idea era di attuare qui quello che vedevo nella ‘VersiLiana’ di Viareggio, con serate dedicate ai temi attuali. Ho presentato questa iniziativa a tutti i sindaci, ma mai mi è stata accolta questa possibilità per un problema di fondi. Come associazione ci vantiamo di non speculare, di non fare eventi per guadagnare, perché essi devono essere a beneficio della comunità”.

Così Angelo Davide Galeati, presidente della Fondazione Carisap: “La fondazione del progetto statutario si occupa di welfare e sviluppo economico. Le ricchezze del proprio patrimonio vengono spese nel mondo del terzo settore, distinto oggi tra imprese non a scopo di lucro, sociali e volontariato. Quest’ultimo nel mio mandato è stata analizzato come il più bisognoso di azioni che potessero coadiuvare i volontari nello svolgimento dei compiti delle associazioni.

Questo progetto viene fatto nella sostenibilità, individuando una persona che vada alla ricerca di risorse per sostenere l’associazione stessa al di fuori delle sue attività. Questo progetto ricalca perfettamente la ratio del piano pluriennale. Abbiamo anche generato un fondo per garantire la firma fideiussoria per l’accesso al finanziamento pubblico”.

Il commento di Marco Sprecacè, la figura individuata dall’associazione: “Sono onorato di far parte di questo progetto che a mio avviso ha una prospettiva e che fa della sostenibilità il proprio obiettivo. La mia formazione personale si è consolidata con corsi di progettazione sociale e, a partire dal prossimo mese, grazie ad un master in management culturale a Roma acquisirò numerose competenze in questo campo”.

