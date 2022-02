SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Iniziativa sociale.

Nelle giornate di martedì 8 e giovedì 17 febbraio si sono tenuti i webinar dedicati all’approfondimento delle buone pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici promosse nell’ambito del progetto “Life+AGreeNet – Adriatic Climate Urban Network“. I due eventi sono stati occasione per coinvolgere le persone interessate in un’analisi delle iniziative e dei progetti che il persone di diversi Comuni italiani hanno varato per spingere le proprie comunità di riferimento ad adattare ai cambiamenti climatici i modelli socio-economici delle attività commerciali, gli indirizzi di pianificazione urbanistica e la governance ambientale.

Il progetto “Life+AGreeNet” si propone infatti di tenere sotto controllo gli impatti delle alte temperature su economia, ambiente e salute delle persone nei territori costieri, realtà estremamente interessate dai mutamenti del clima degli ultimi anni e che risentono pesantemente di questi effetti.

Il webinar dell’8 febbraio ha visto la partecipazione dell’Università di Camerino e gli interventi di Roberto Diolati del Comune di Bologna, Silvia Mazzanti ed Elena Farnè del Comune di Ferrara e Nicola Corona di Legambiente.

All’appuntamento del 17 febbraio hanno invece tenuto banco Pamela Bracciotti, Antonella Perretta e Letizia Benigni del Comune di Prato, Stefano Bazzocchi del Comune di Forlì e Ivo Roberto Cassetta del Comune di Giussano.

Ai webinar hanno preso parte numerosi cittadini sambenedettesi, membri di associazioni ambientaliste del comprensorio, professionalità tecniche e rappresentanti dei Comitati di Quartiere rivieraschi. Forte partecipazione anche tra i funzionari dei Settori Aree Verdi e Urbanistica del Comune di San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.