La scuola ha avuto modo di incontrare Riccardo Gazzaniga, poliziotto e scrittore del libro: “Abbiamo toccato le stelle”. L’incontro si è svolto in modalità telematica, con Gazzaniga in collegamento da Genova, la sua città natale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato un incontro con l’autore particolarmente significativo quello che si è svolto sabato presso l’Istituto “Capriotti” di San Benedetto.

La scuola, infatti, ha avuto modo di incontrare Riccardo Gazzaniga, poliziotto e scrittore del libro: “Abbiamo toccato le stelle” pubblicato nel 2019 da Rizzoli.

L’incontro si è svolto in modalità telematica, con Gazzaniga in collegamento da Genova la sua città natale.

L’opera dell’autore genovese, che in passato si è aggiudicato diversi premi per altri lavori, si sviluppa sul filo che lega lo sport con i diritti civili. La prima scena narrata è quella delle olimpiadi di Città del Messico del 1968, quando il termine della gara dei duecento metri piani divenne un celebre momento di solidarietà, per la rivendicazione dei diritti delle minoranze negli Stati Uniti.

Da questo grande esempio l’autore ne ha poi citati altri, come l’eroismo dell’italiano Gino Bartali che, durante la Seconda Guerra Mondiale, trasportò documenti e messaggi nascosti nella sua bicicletta, indirizzati a partigiani ed ebrei.

I ragazzi dell’Istituto Capriotti hanno ascoltato con interesse e rivolto domande a Gazzaniga, senz’altro incuriositi dagli interessanti risvolti delle vicende sportive narrate dallo scrittore.

Lo sport può cambiare il mondo e il messaggio è sicuramente arrivato, per la soddisfazione del preside e delle docenti che hanno fortemente voluto questo incontro.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.