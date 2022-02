SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della stracittadina contro il Porto d’Ascoli in programma domenica 20 febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, i rossoblu continuano ad allenarsi per cercare di preparare al meglio la gara e provare a dare continuità nei risultati. Di seguito le dichiarazioni di Davide Buono.

Buono: “I miei compagni mi hanno fatto sentire subito a mio agio anche grazie allo staff e alla società. Ho trovato un’ambiente sano e quindi è stato facile inserirsi in questo gruppo. Dove possiamo arrivare? Continuo a dire che pensare troppo al futuro è sbagliato, dobbiamo ragionare partita per partita e poi penseremo alle altre. Porto d’Ascoli? Stiamo preparando la gara come le altre, sappiamo di affrontare una squadra di valore perché lo testimonia la classifica. Per noi non cambia niente le partite le affrontiamo alla stessa maniera”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.