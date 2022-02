SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 11 febbraio la quindicesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Dopo la sconfitta interna contro Futsal Vire, altro Ko per Sporting Grottammare, presso la Palestra Comunale di Monsampolo, contro Futsal L.C. per 3-2. Per la formazione di Lini a segno Deogratias e Voltattorni.

Altra storia, invece, per San Benedetto City che dopo la sconfitta contro Offida C5, trionfa con un netto 5-0 contro Piceno United Mmx. Una vittoria importante per la formazione di Michetti, a segno: De Carolis, Bastianelli doppietta e Bollettini doppietta.

Turno di riposo per la Sordapicena.

