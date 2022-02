CUPRA MARITTIMA – È uscito il nuovo libro di Antonio De Signoribus dal titolo “Colpa del Gatto”. Antonio De Signoribus è giornalista, filosofo/scrittore, nonché uno dei massimi e apprezzati studiosi di fiabistica internazionale. Così Francesco Liberati scrive nella bellissima prefazione al libro:

“Il regalo che Antonio De Signoribus ci consegna è il frutto della ricerca di tali narrazioni orali nei luoghi di origine: la loro trascrizione in una forma piana e intensa, che ne rispetta il canone originario e, al contempo, si proietta nel presente, e vorrei dire anche nel futuro, mettendo a disposizione di tutti un patrimonio di sapienza e tradizioni”.

E ancora: “Nel presente lavoro, Antonio de Signoribus mette a disposizione un’altra selezione di fiabe e storie popolari in cui, se possibile, l’impatto dei semplici e intensi contenuti sul lettore, è ulteriormente potenziato. Il linguaggio si fa ancora più incalzante, memore di antiche forme e risonanze e, al contempo, incredibilmente attuale e in grado di veicolare stati psicologici e situazioni con sfumature di assoluta contemporaneità”.

“Se c’è un genere che non passa mai di moda – afferma Antonio De Signoribus – e che sprigiona da sempre energie positive, è senza dubbio quello della fiaba”. L’autore dice che le fiabe svolgono “anche una funzione di incoraggiamento alla vita… E vivere con le fiabe diventa quindi necessario per la crescita dei bambini, raccontate o lette, la metamorfosi è certa”. I genitori sono avvertiti. il libro che segna la terza collaborazione dell’autore con Zefiro, attinge nell’immaginario del passato per riportare al presente le atmosfere sognanti, l’incantamento puro. Un vero e proprio rituale narrativo che spesso veniva vissuto davanti a un fuoco acceso del camino nelle lunghe e fredde serate invernali.

“Colpa del gatto. Fiabe, fiabine, fiabacce” è disponibile nelle librerie e negli store online dal 17 febbraio. Una data particolare, che non lascia nulla al caso. L’uscita del libro di De Signoribus è infatti un’occasione per festeggiare, nel modo più magico possibile, anche la festa nazionale del gatto.