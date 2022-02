GROTTAMMARE – La recente assegnazione di fondi Mise per realizzare le opere propedeutiche alla costruzione della bretella autostradale dà vigore ai progetti in serbo per il quartiere Valtesino, un’area strategica, sia dal punto di vista urbano, sia dal punto di vista infrastrutturale.

E’ in corso di progettazione, infatti, anche l’ampliamento del ponte Bore Tesino. L’obiettivo è contenuto nel Piano triennale delle opere pubbliche accolto nei giorni scorsi dalla giunta Piergallini ed in attesa di essere approvato dal Consiglio comunale.

Da non dimenticare, che è imminente la realizzazione del progetto intercomunale Ciclovia del Tesino che unirà tutti i Comuni della vallata. Il progetto del primo tratto è in attesa di essere appaltato.

Il progetto, riferito al primo stralcio (* dettagli in calce) del più ampio progetto di collegamento tra la sp Valtesino e lo svincolo autostradale grottammarese del valore complessivo di 1,4 milioni di euro era stato candidato i primi di febbraio alla selezione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, bandita dalla Provincia di Ascoli Piceno ai sensi del decreto direttoriale del Mise del 30 luglio 2021. L’assegnazione del finanziamento, formalizzata l’11 febbraio, garantisce risorse per l’intero valore progettuale del primo stralcio, stabilito in 500 mila euro.

Nell’accogliere la notizia, il sindaco Enrico Piergallini ribadisce lo sforzo amministrativo che in queste settimane caratterizza il lavoro degli uffici comunali e anticipa nuovi obiettivi: “Marciamo a tappe forzate per rispettare le scadenze dei bandi disponibili sui tavoli e soprattutto per recuperare il tempo che la gestione dell’emergenza sanitaria ha assorbito. Per questo, abbiamo puntato l’attenzione sul quartiere Valtesino, dando concretezza ai due progetti infrastrutturali più importanti per la zona: il progetto della bretella autostradale che avevamo nel cassetto e il raddoppio del ponte Bore Tesino. Nelle prossime settimane, faremo lo stesso con la zona Ischia: stiamo predisponendo un progetto che mette a sistema alcune opere fondamentali per il quartiere come il miglioramento funzionale del sottopasso di via Alighieri, la sistemazione del parcheggio scambiatore retrostante il centro commerciale Orologio e la riqualificazione della ex delegazione comunale nell’edificio di via Firenze”.

*Gli interventi riguardano, da un lato, opere necessarie ad accogliere la strada di collegamento, creando nuovi snodi, dall’altro a riqualificare le aree attualmente attraversate dalla bretella provvisoria, che taglia l’abitato in due. In particolare:

– una rotatoria ovale su via della Pace per una superficie complessiva di mq 1.770 che trae origine dalla modifica della rotatoria circolare esistente al fine di poter meglio distribuire i collegamenti con la Statale 16, l’uscita “Grottammare” dell’Autostrada A14 e l’area Bore Tesino, integrando la viabilità esistente con quella prevista;

-una nuova rotatoria su Via della Pace, con l’obiettivo di alleggerire il traffico che si riversa sulla via Valtesino e migliorare la sicurezza stradale in funzione del nuovo tracciato;

-interventi di adeguamento di via della Pace mediante la demolizione e ricostruzione del manto stradale per raccordare la strada esistente con la quota della nuova rotatoria e la realizzazione ex novo dei marciapiedi e del verde di rispetto stradale;

-una nuova rotatoria su via Valtesino.

