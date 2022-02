Per le sei candidature disponibili, il Servizio inizierà ad aprile con un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un compenso pari a 444,30 euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è tempo fino al 9 marzo 2022 per partecipare alla selezione degli operatori volontari del Servizio civile universale (S.C.U.) presso la Croce Rossa di San Benedetto del Tronto.

I requisiti sono semplici: basta avere tra i 18 e i 28 anni, avere la cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o essere cittadini di un Paese extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia. Per le sei candidature disponibili, il Servizio inizierà ad aprile con un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un compenso pari a 444,30 euro.

Per ulteriori info rivolgiti allo 0735 781180 o scrivi una mail [email protected] . Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la pubblica amministrazione.

