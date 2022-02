MONTEGRANARO – In tutta Italia il musical “Notre Dame de Paris” festeggia i suoi vent’anni tornando in scena con il cast originale, nelle Marche possiamo contare anche sull’eccellente versione della Compagnia dei Frolli di Fermo, che sabato 26 febbraio alle 21.15 si esibirà nel famoso spettacolo musicato da Riccardo Cocciante al Teatro La Perla di Montegranaro.

La regia dello show straordinariamente rappresentato dall’associazione presieduta da Carolina Paolucci è affidata a Manuela Petrillo, che non manca di sorprendere gli spettatori con trovate geniali, come le campane interpretate da tre giovani attrici. Il 30 ottobre abbiamo intervistato la presidente e la regista dopo il doppio spettacolo a Senigallia, clicca qui per leggere i nostri commenti e guardare la video intervista.

Per informazioni: 0734 893350 – 347 6022024

