SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’articolo di oggi, desidero raccontare un realtà sportiva molto interessante e che può essere un punto di riferimento a livello territoriale per il futuro. Di seguito troverete l’intervista che abbiamo fatto ad Alessio Collini, presidente della San Benedetto City, che ci racconta la realtà della sua società polisportiva e dell’accordo storico definito con la Sambenedettese Calcio di Roberto Renzi.

Collini: “La passione per il pallone nasce all’età di cinque anni quando mio padre per la prima volta mi portò al Riviera delle Palme a vedere la Samb. Vengo da una famiglia che da generazioni segue la squadra e con mio nonno e mio padre ho girato tutta Italia a seguito dei rossoblu”. – dichiara.

“Il San Benedetto City nasce da un gruppo di amici tifosi della Samb che in comune avevano l’aver lavorato per la cooperativa di bagnini di salvataggio di Luca Buttafoco. Vista l’amicizia ed il lavoro che ci univa e ci accomunava decidemmo di fondare la società, il 30 agosto 2011. La mia esperienza da presidente inizia da giovane, avevo delle doti nell’organizzazione e gestione delle persone ed una propensione al commerciale che mi permise nel giro di qualche giorno, a soli diciannove anni, di raccogliere somme importanti di denaro con le quali fondai la società, comprai tutto il materiale e pagai l’iscrizione al Campionato CSI di calcio a 5 provinciale. Dopo undici anni il San Benedetto City è diventato una Polisportiva con oltre cinquanta atleti tesserati ed è l’unica società di San Benedetto ad avere una squadra che partecipa a gare nazionali e regionali di padel. Nel 2019 abbiamo lanciato il progetto basket con una squadra che partecipò al campionato interregionale arrivando prima e che rilanceremo il prossimo anno”. – racconta.

“Dopo 8 anni di CSI, quest’anno ho deciso di iscrivere la squadra di calcio a 5 al Campionato di Serie D perché si era creata la possibilità di fare il salto di qualità. La società ad oggi ha a tutti gli effetti una struttura manageriale professionistica essendo dotata di un addetto stampa, l’editore Simone Corradetti , un social media manager, Giuseppe Lisso, ed un direttore generale, Graziano Giacobetti che cura e gestisce i ragazzi. Non posso negare che dopo dieci anni anche le ambizioni sono cambiate e purtroppo questo cambio di categoria ha fatto si che avvenisse un radicale rinnovamento della squadra e dello staff comportando di fatto l’allontanamento di tutto lo zoccolo storico con cui nacque il San Benedetto City. Ad inizio stagione abbiamo sofferto un po’ questa nuova categoria ed infatti sono arrivate quattro sconfitte che hanno reso necessario un cambio. Ho sollevato l’allenatore Giacobetti dall’incarico, affidando a lui l’incarico di direttore generale, mentre la guida tecnica è passata al giocatore/allenatore Davide Michetti che insieme all’arrivo di Massimo De Carolis ci hanno permesso di vincere quattro delle ultime sei partite facendoci arrivare a metà classifica. Seppur ho sempre dichiarato che l’obiettivo del club quest’anno è quello di ben figurare non posso nascondere che il sogno che covo è quello di raggiungere la zona play-off.” – afferma riguardo alla stagione in corso.

“Nella finestra di mercato invernale abbiamo piazzato quattro colpi: Francesco Palanca, Stefano Bollettini, Marco Costantini ed Andrea Castelli. Ad oggi anche in virtù dei nuovi arrivati , ritengo di avere una delle squadre più forti del girone e chissà se il sogno diverrà realtà”. – dichiara in merito.

“A metà dicembre ho siglato un accordo che definirei storico con la Sambenedettese Calcio. Il presidente Roberto Renzi si è dimostrato una persona molto intelligente e capace di comprendere immediatamente quale fosse il mio progetto. La Samb cede a titolo gratuito a me medesimo il logo ed il nome e successivamente tutto quello che riguarda il merchandising, affinché io possa creare per la prima volta nella storia della nostra città, la Sambenedettese Calcio a 5 e da lì allargare il nome “Samb” anche ad altri sport. Ovviamente le due società saranno due società distinte con due matricole differenti. Con la nascita della nuova squadra mi sono posto un obiettivo triennale: raggiungere la C1 in tre anni, sognando di vedere un palazzetto pieno.” – conclude.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.