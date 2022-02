SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorno di avvicinamento alla super sfida di domenica tra Porto d’Ascoli e Samb.

Ai microfoni del club rossoblu, al termine della seduta di allenamento odierna, si è presentato Luca Lulli autore di una prestazione sontuosa contro il Fiuggi. Queste le sue parole:

“Col Fiuggi è stata la prima vera vittoria convincente del campionato, siamo felici di averla fatta davanti al nostro pubblico. Cerchiamo di non guardare troppo la classifica, dobbiamo solo pensare a scalarla il prima possibile. La mia posizione in campo? Penso si sia visto che il mio ruolo sia quello di mezzala, che ho sempre fatto anche nella mia prima esperienza a San Benedetto. Oltre a questo, la condizione fisica è migliorata, dopo la sosta natalizia. I nuovi innesti? Il gruppo ora è più compatto, non che prima non lo fosse, ma è chiaro che i risultati positivi aiutano ad amalgamarci meglio. Solo col lavoro e l’impegno stiamo uscendo da questa situazione difficile. La stracittadina di domenica? Conterà solo vincere per i tifosi”.

