In programmazione “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “Leonora addio” di Paolo Taviani e, in anteprima, due speciali proiezioni di “Senza fine” di Elisa Fuksas.

CUPRA MARITTIMA – In programmazione al cinema Margherita di Cupra Marittima, da giovedì 17 febbraio, dopo due giorni di anteprima a gennaio, il film che il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha dedicato al talento puro di Ennio Morricone: “Ennio”. Accolto con entusiasmo dal pubblico nei due giorni di anteprima, questo film documentario diverte e commuove perché Morricone ha avuto la capacità di attraversare le epoche, i generi, le geografie e metterli in dialogo, pur rimanendo ancorato al presente e mantenendo la più assoluta fedeltà a se stesso.

Direttamente dalla Berlinale 72°, dove il film è candidato per l’Orso d’Oro, arriva sugli schermi del Margherita da venerdì 18 febbraio “Leonora addio” di Paolo Taviani. Il titolo richiama una novella pirandelliana, ma racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello e il viaggio dell’urna da Roma, dove rimane “provvisoriamente” al Verano per una decina d’anni, ad Agrigento, fino alla sepoltura avvenuta quindici anni dopo. Paolo Taviani traduce in maniera audace questo lascito eterno, attraverso un doppio film che si alimenta di continue suggestioni letterarie, storiche, cinematografiche, finendo per fondere, come sintetizza il regista stesso, “la verità della cronaca con un’altra verità, quella del film”.

Lunedì 21 e martedì 22 due speciali proiezioni in anteprima di “Senza fine“, dedicato a una grande artista della musica e del teatro italiano: Ornella Vanoni. “Senza fine” , diretto da Elisa Fuksas, è un documentario, un ritratto sincero e onirico allo stesso tempo, in cui coesistono un taglio realistico e quasi crudo dell’artista e un tono fiabesco, che vede la protagonista trasfigurarsi in un’affascinante creatura marina.

La programmazione Cinema Margherita Cupra marittima dal 17 al 22 febbraio: ENNIO di Giuseppe Tornatore -anteprima (ITA 2021, 150′) Venezia 78′ Un documentario sul leggendario compositore Ennio Morricone giovedì 17/02 ore 20,40 venerdì 18/02 ore 18,30 sabato 19/02 ore 21,00 domenica 20/02 ore 18,15 lunedì 21/02 ore 18,30* ingresso 5€ LEONORA ADDIO di Paolo Taviani (ITA 2021, 90′) Berlinale 2022 La rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello, da Roma ad Agrigento, fino alla sepoltura avvenuta 15 anni dopo. venerdì 18/02 ore 21,15 sabato 19/02 ore 19,00 domenica 20/02 ore 16,00 -21,15 lunedì 21/02 ore 21,15* *ingresso 5€ SENZA FINE di Elisa Fuksas (ITA 2021, 80′) – ANTEPRIMA Ornella Vanoni, rivela la sua intimità, l’energia, la musica e le sue bizze da diva per diventare creatura fantastica, destinata all’eternità. lunedì 21/02 ore 17,00 martedì 22/02 ore 21,15 Di prossima programmazione: “L’ombra del Giorno” di Giuseppe Piccioni, “Il ritratto del duca” di Roger Michell, “Pasolini 100″ per la rassegna “Il cinema ritrovato”

