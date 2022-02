Prenderà servizio a partire dal 1° marzo, dal 2018 è stato segretario generale per il Comune di Loreto e, a partire dal 2011, ha ricoperto il medesimo incarico per i comuni di Campli, Canzano e per la Comunità Montana della Laga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dopo aver ricevuto il nulla osta dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, il sindaco Antonio Spazzafumo ha nominato il dottor Stefano Zanieri segretario generale del Comune di San Benedetto del Tronto”.

Così dal Comune di San Benedetto in una nota giunta in redazione il 16 febbraio: “Laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze e abilitato alla professione di avvocato, il dottor Zanieri, che prenderà servizio a partire dal 1° marzo, dal 2018 è stato segretario generale per il Comune di Loreto e, a partire dal 2011, ha ricoperto il medesimo incarico per i comuni di Campli, Canzano e per la Comunità Montana della Laga”.

Tra il 2016 e il 2017 è stato responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani della Laga. In precedenza ha ricoperto incarichi di Polizia locale nei comuni di Carmignano e Prato.

