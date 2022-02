SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Solidarietà e non solo in Riviera.

Nella mattinata di mercoledì 16 febbraio è stata inaugurata la nuova sede del Servizio di Sollievo in via Machiavelli a San Benedetto.

Quello del “Sollievo” è un servizio erogato dall’Ambito Sociale Territoriale 21 rivolto a persone affette da patologie psichiatriche e alle loro famiglie. È un passaggio importante del percorso di cura e riabilitazione dei soggetti che, proprio attraverso il Servizio di Sollievo, affrontano la sfida del reintegro sociale nella comunità cittadina attraverso passi graduali che favoriscano il ritorno a una quotidianità quanto più possibile serena e in armonia con le altre persone.

All’evento hanno partecipato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di San Benedetto Marco Giri, gli ospiti e gli operatori del Servizio di Sollievo e delegazioni dalle associazioni del tavolo tecnico che da anni collaborano alla realizzazione di questo progetto, come Antropos e Psiche2000. In rappresentanza del Comune di San Benedetto del Tronto, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21, l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni ha preso la parola durante l’evento, augurando a tutto il personale una pronta ripresa di tutte le attività in programmazione che, a causa della pandemia, hanno subito un notevole rallentamento. Don Gianni Croci ha benedetto la struttura.

“Come amministrazione lavoriamo – ha detto l’assessore Sanguigni – per integrare i servizi in ambito sociale, perché si vada via via rafforzando la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i gruppi di volontari che operano in questo settore. È intenzione dell’amministrazione fare in modo di estendere la rete che tutela i nostri concittadini più fragili quanto più possibile, affinché possano anch’essi vivere con serenità e armonia la nostra comunità”.

