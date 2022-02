L’intero edificio, comprensivo del convitto nazionale “Melchiorre Delfico”, veniva evacuato e la conseguente ricerca dell’esplosivo eseguita dai Carabinieri con il concorso di un artificiere e un una unità cinofila per la ricerca esplosivo di Chieti, dava esito negativo

TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 15 febbraio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nel corso della mattinata odierna, è giunta al centralino del Liceo Classico “Delfico-Montauti”, ubicato in piazza Dante a Teramo, una telefonata in cui un anonimo interlocutore avvertiva della presenza di un ordigno esplosivo all’interno del citato istituto scolastico.

L’intero edificio, comprensivo del convitto nazionale “Melchiorre Delfico”, veniva evacuato e la conseguente ricerca dell’esplosivo eseguita dai Carabinieri di Teramo con il concorso di un artificiere e un una unità cinofila per la ricerca esplosivo di Chieti, dava esito negativo.

Le immediate indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo permettevano però di individuare e denunciare alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di procurato allarme, l’autore della citata telefonata. Si tratta di un 17enne del luogo che non frequenta l’istituto interessato dal falso allarme bomba.

