SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti al Samba Village per preparare la gara contro il Porto d’Ascoli. Di seguito il fisioterapista Marco Minnucci fa il punto della situazione dall’infermeria e le prime dichiarazioni dell’attaccante Samuele D’Agosto dopo la rete segnata contro l’Atletico Terme Fiuggi.

Minnucci: “Riprendiamo gli allenamenti con tutti i giocatori in campo mentre lavoro differenziato per Angiulli, che è tornato a correre da un paio di giorni, Di Domenicantonio, che rientra dopo un problema al piede, e Ferri Marini, che ha un problema al flessore e farà sicuramente lavoro differenziato per tutta la settimana. La squadra è in continuo miglioramenti e nel periodo di Natale abbiamo guadagnato abbastanza benzina nelle gambe e fisicamente i ragazzi stanno abbastanza bene, domenica si è anche visto”.

D’Agosto: “Esordire con questa società e aver segnato un bel gol è un’emozione unica. Lo dedico a mio fratello, che non c’è più da tre anni e mezzo dopo un’incidente stradale a diciotto anni, e alla mia famiglia che mi supporta in tutto. Ero in prova già da dicembre e mi sono allenato individualmente per due mesi. Ero indietro fisicamente rispetto a tutti gli altri e mi sono dovuto allenare il doppio e con umiltà per trovarmi a pari con la squadra. Ringrazio la società e il presidente che mi danno la possibilità di dimostrare ciò che valgo.”

