FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato ben quattro persone nel Fermano.

Una per furto aggravato e tentata estorsione, un’altra per scontare una condanna un materia di sostanze stupefacenti e infine una coppia per furto in abitazione.

Provvedimenti diffusi dall’Arma tramite nota stampa giunta in redazione il 15 febbraio.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.