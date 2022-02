SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Tutti insieme al Riviera”.

Il Porto d’Ascoli Calcio comunica prezzi speciali per i biglietti verso la super sfida contro la Sambenedettese Calcio , per permettere a quanta più gente possibile di vivere tutti insieme una bella pagina di sport per la città di San Benedetto del Tronto.

Aperto tutto lo stadio per il match in programma domenica 20 febbraio al Riviera delle Palme (ore 14,30), compresa la ‘Sud’ dove si riaccomoderanno i tifosi ‘orange’. Curve e Tribuna est mare a soli 5 euro, con Tribuna centrale coperta e laterale nord a 10.

Per quanto riguarda i ridotti, invece, sarà possibile acquistare il biglietto per la Tribuna centrale a 5 euro fino a 17 anni e in tutti i settori a 1 euro per gli ‘under 12’.