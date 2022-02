SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 15 febbraio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Proseguono incessanti le attività di contrasto dei Carabinieri alle attività di spaccio di stupefacenti e alla movida molesta particolarmente insistente nei fine settimana a San Benedetto del Tronto dove, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno tratto in arresto un 46enne conosciuto alle forze dell’ordine, originario dell’entroterra piceno, per detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di complessive 13 dosi di stupefacente (cocaina e marijuana), denaro contante per 110 euro e un bilancino di precisione.

L’operazione odierna è scaturita in particolare da un controllo anti-Covid presso un esercizio pubblico per la somministrazioni di bevande in pieno centro, dove l’uomo si trovava, insospettendo gli operanti che hanno deciso di effettuare un controllo approfondito sulla persona e poi presso il domicilio con perquisizioni che hanno permesso di rinvenire quanto prima specificato.

Il 46enne è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e conseguentemente messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

L’operato dell’Arma continuerà in maniera sempre più incisiva su tutto il territorio provinciale allo scopo di prevenire ed arginare il pericoloso fenomeno delittuoso della compravendita di stupefacenti, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità dei cittadini.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.