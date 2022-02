In un supermercato si è impossessata di merce di vario tipo, soprattutto saponi e altri prodotti per l’igiene personale, occultandola sotto le vesti.

TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 febbraio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno denunciato per tentato furto aggravato una donna di 59 anni, di Giulianova. La donna, già nota ai militari dell’Arma, nel tardo pomeriggio di ieri è entrata in un noto supermercato situato a Giulianova lungo la strada Statale 16 e si è impossessata di merce di vario tipo, soprattutto saponi e altri prodotti per l’igiene personale, occultandola sotto le vesti. Il suo atteggiamento sospetto non è però sfuggito al personale di sorveglianza, che ha subito allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Giulianova. Dopo pochi minuti una gazzella del Nucleo Radiomobile è giunta sul posto, sorprendendo la ladra mentre tentava di allontanarsi a piedi. La donna è stata così identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria mentre la merce, del valore complessivo di circa cento euro, è stata restituita al titolare del negozio.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.