SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riparte, al cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, la stagione 2022 della rassegna “Finestre di Carta”, organizzata dall’associazione culturale Caleidoscopio, che prevede tre incontri con tre autori e i loro libri. Ciascuna presentazione sarà anche accompagnata da un’altra forma artistica (pittura, musica, teatro) per valorizzarne ulteriormente il contenuto.

L’idea di “Finestre di Carta” nasce dal fatto che ogni libro è un po’ una finestra cartacea che ci può aprire nuovi mondi e nuove prospettive e ogni anno la rassegna tratta un tema diverso. Il tema di quest’anno è la donna, che farà da filo conduttore a tutti e tre gli appuntamenti, e, in particolare, la sua capacità di saper rinascere ogni volta dagli ostacoli che la vita inevitabilmente le pone davanti.

L’evento è a ingresso gratuito e si svolgerà sia in presenza che online.

Per assistere in presenza, è sufficiente presentarsi presso il Cineteatro San Filippo Neri all’orario di inizio della presentazione, in possesso del green pass rafforzato. Per seguire la diretta online, invece, basta collegarsi alla pagina Facebook o canale Youtube del cineteatro all’orario stabilito per ogni appuntamento letterario. Le registrazioni delle dirette saranno poi pubblicate sia sulla pagina Facebook che sul canale Youtube del Cineteatro, così da poter essere riviste in qualsiasi momento.

Ricordiamo che l’incontro di domenica 6 marzo alle ore 17 si svolgerà solo online.

Il calendario di Finestre di Carta 2022:

Domenica 20 Febbraio – ORE 17.00

Luciana Pulcini

“Una valigia piena di umanità”

Domenica 6 Marzo – ORE 17.00

Mariapia Bonanate

“Io sono Joy”

Domenica 13 Marzo – ORE 17.00

Marco Mencacci

“Un nuovo inizio”

