Nuovi interventi del progetto “Decoro urbano” nel mese di febbraio. I lavori vedranno ancora una volta coinvolti tutti i servizi comunali e le ditte esterne che si occupano di manutenzione e saranno svolti nelle giornate di lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio.

Nella giornata di lunedì 21 febbraio, gli interventi interesseranno la corsia est di viale De Gasperi nel tratto compreso tra via Montello e via Abruzzi.

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio sarà la volta dell’area delimitata a est dal tratto di via Piemonte compreso tra via Montello e via Formentini, incluso largo Lazio, a nord dal tratto di via Montello compreso tra viale De Gasperi e via Piemonte e a ovest dal tratto di viale De Gasperi compreso tra via Montello e via Formentini e a sud dal tratto di via Formentini compreso tra viale De Gasperi e via Piemonte, solo per il lato nord della via.

Infine nella giornata di giovedì 24 febbraio toccherà all’area compresa a est dal tratto di via Piemonte tra via Formentini e via Abruzzi, a nord dal tratto di via Formentini tra viale De Gasperi e via Piemonte, solo per il lato sud della via, e a ovest dal tratto di viale De Gasperi compreso tra via Formentini e via Abruzzi.

Nelle giornate dei lavori, lungo le strade interessate dagli interventi la sosta sarà vietata dalle 7 alle 14. Come è ormai consuetudine, per agevolare l’esecuzione di alcuni lavori la Polizia Municipale potrebbe disporre temporanee interruzioni del traffico.

