SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da lunedì 21 febbraio saranno in vigore alcune modifiche al sistema “Affluences” per la prenotazione dei posti nelle sale studio nella Biblioteca Multimediale “G. Lesca”.

Sarà infatti obbligatorio rispettare gli orari di prenotazioni dei posti nelle sale studio e convalidare la prenotazione attraverso la propria presenza in biblioteca entro le prime due ore della fascia prenotata. In caso di prenotazioni per la mattina, sarà quindi necessario presentarsi in biblioteca entro e non oltre le ore 10.30; per le prenotazioni pomeridiane è invece obbligatorio presentarsi al massimo entro le ore 16.30.

Il sistema cancellerà automaticamente tutte le prenotazioni non convalidate in tempo, consentendo così una riassegnazione dei posti per le restanti ore tramite l’App.

Questa nuova modalità è stata adottata con l’intento di rendere più flessibile l’assegnazione dei posti, limitati a causa delle misure di sicurezza anti-Covid, e offrire un’occasione in più a chi desidera usufruire degli spazi della biblioteca. Si auspica infine che il nuovo sistema induca tutti gli utenti a un maggior senso di responsabilità e che si evitino così prenotazioni a vuoto.

Si ricorda che dallo scorso ottobre le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’app “Affluences”: accedendo al menù della biblioteca di San Benedetto si può selezionare una delle sale studio e formalizzare la richiesta indicando il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail.

Una mail di conferma con i dati riepilogativi confermerà il buon esito dell’operazione.

Al momento sono disponibili per la prenotazione la sala al piano terra, dotata di 10 posti, e quella al primo piano, con 55 posti. Entrambe le sale possono essere prenotate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8.30-13.30 e 14.30-19.30. Il sabato è possibile prenotare l’unica fascia oraria disponibile, 8.30-13.00.

Si ricorda infine che resta invariato l’obbligo di esibire il “Super Green Pass”, rilasciato a chi è vaccinato o guarito da Covid-19.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.