MONTEPRANDONE – Con l’installazione del cantiere, sono partiti questa mattina lunedì 14 febbraio, i lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Montetinello a Monteprandone. Si tratta del secondo stralcio di interventi per il ripristino e il miglioramento della strada comunale interessata da alcuni dissesti provocati dagli agenti atmosferici.

Lo scorso anno, infatti, è stato ripristinato un primo tratto della viabilità mediante la realizzazione di opere di consolidamento della sede stradale con rifacimento della sottofondazione e, successivamente, della pavimentazione.

Il nuovo intervento che si estende per una lunghezza di circa 50 metri prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione stradale, la realizzazione di alcuni pali verticali di sostegno del manto stradale collegati ad una soletta di fondo e di un nuovo muretto verticale di contenimento del terrapieno.

I lavori, realizzati dalla ditta Rossetti srl di Castignano, sono finanziati con fondi regionali per l’emergenza neve 2017 pari a 80.000 euro. Fino alla fine dei lavori, il tratto interessato dai lavori sarà interdetto al traffico veicolare, eccetto per i residenti, come indicato da apposita segnaletica stradale.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la messa in sicurezza della viabilità – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore viabilità Fernando Gabrielli – via Montetinello è una delle arterie comunali che maggiormente necessitava di interventi di ripristino. Complessivamente tra il primo stralcio, eseguito lo scorso anno, e il secondo stralcio di lavori avviato oggi, investiamo 160 mila euro euro per una strada rurale su versante collinare danneggiata dagli agenti atmosferici che così sarà più sicura per ciclisti e automobilisti”.

