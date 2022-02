FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 14 febbraio, dalla Questura di Fermo.

Poteva causare una strage la Ford Ka che la sera di venerdì scorso, in autostrada A14, intorno alle 19:30 ha imboccato la carreggiata direzione nord in contromano.

Provvidenziale l’intervento della Polizia di Stato in forza alla Sottosezione autostradale di Porto San Giorgio della Polizia Stradale.

A sirene spiegate, quando ogni secondo può fare la differenza, una pattuglia è riuscita a rallentare il traffico, mentre un’altra è partita in una folle corsa per tentare di evitare il verificarsi di incidenti gravissimi.

Proprio all’inizio del tratto autostradale sangiorgese, in contromano, è stata intercettata l’autovettura Ford Ka bianca che non accennava ad arrestarsi neanche alla vista della pattuglia.

I poliziotti, allora, non hanno esitato a sbarrarle la strada.

Alla guida una 36enne che, in stato confusionale, ha raccontato ai poliziotti che, dopo essere entrata al casello di Val Vibrata, si era riposata in una piazzola di sosta dell’autostrada tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. Dopo essere ripartita, inconsapevolmente aveva invertito la marcia per ritornare a casa propria a Pescara, percorrendo quasi 7 chilometri in contromano.

Accompagnata presso gli uffici della Sottosezione della Polizia Stradale ed accertato che stesse bene e avesse superato lo stato di mancata lucidità, è stata sanzionata per la guida estremamente pericolosa, avendo condotto l’autovettura in senso contrario a quello di marcia, con l’aggravante di averlo fatto in autostrada, comportamento per il quale è prevista una pesante sanzione pecuniaria, oltre alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo.

Parole di gratitudine sono state espresse nei confronti dei poliziotti intervenuti che, con un grande lavoro di squadra, hanno operato come “Angeli dell’Autostrada” riuscendo ad evitare un violento incidente con i veicoli che procedevano nel corretto senso di marcia. Infatti, dopo poche centinaia di metri, sarebbe iniziato il restringimento della carreggiata per la presenza del cantiere sul viadotto “Petronilla” e la successiva galleria “San Giorgio”, dove sarebbe stato impossibile evitare un impatto. Gli agenti hanno operato non solo con grande professionalità ma anche con grande senso di abnegazione, mettendo a repentaglio la propria incolumità e, per questo motivo, si sono conquistati l’apprezzamento della comunità e dei cittadini.

