Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone con ospiti il capitano del Porto d’Ascoli Giordano Napolano e la giornalista Lara Facchini. Si parla di Samb e Porto d’Ascoli con i nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore.

La trasmissione andrà in onda anche su 7 Gold Marche mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio alle 17.

Mandaci commenti e domande su WhatsApp al 3886595011.

Di seguito alcuni commenti giunti durante la puntata:

Alberto Silvestri: Buonasera, volevo complimentarmi con Alfonsi e Visi per la bella Samb vista ieri in campo. Sprazzi di gran gioco e Alboni super.

Non era facile raddrizzare un campionato del genere.

Troli Marco: Buonasera,Le analisi del Buscemi se pur condivisibili in parte vertono sempre sulla presunta latitanza della societá e sulle errate scelte tecniche ma sulla latitanza dei sambenedettese, quelli che potrebbero?!?

La lista dei nuovi arrivi parla di ben altro e della volontà di questa società di rimediare.Sulle analisi politiche relative alle responsabilità della precedente giunta ci sarebbe da dire ma non entro nel merito mancando da San Benedetto da oltre 20 anni,però certo sono valutazioni che mi stupiscono un po’ ma capisco dagli anni 70 ad oggi ne è passato del tempo e di acqua sotto i ponti….

