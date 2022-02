Knoflach 6,5 Non viene praticamente mai chiamato a compiere interventi miracolosi se non di ordinaria di amministrazione, ma una cosa è sicura la porta rossoblu rimane blindata anche oggi.

Alboni 8 Dopo aver deciso con un gol la gara contro la Recanatese e dove si è procurato una distorsione alla caviglia, il terzino classe 02′ è riuscito a recuperare ed è stato schierato tra i titolari compiendo una grandissima gara. Prezioso il lavoro in fase difensiva e offensiva, soprattutto in fase di possesso dove permetteva a Frulla di potersi creare lo spazio sulla fascia. Recupera molti palloni e incanta con le sua discese. Viene ammonito al 17′ st e salterà la gara col Porto D’Ascoli.

Tomas e Conson 7,5 Valuto la loro prestazione allo stesso modo, entrambi si completano e guidano la difesa alla perfezione e con organizzazione. Per il Fiuggi c’è poco da fare perché non riesce a creare occasioni da gol.

Pica 6,5 Buona prestazione dell’ex Lazio, schierato da Alfonsi come terzino sinistro. Concede poco e niente all’attacco ospite e prova a proporsi qualche volta per supportare l’azione d’attacco.

Buono 7 Schierato titolare in mediana, guida molto bene il centrocampo e ogni azione viene manovrata partendo dai suoi piedi. Ha qualità e personalità nelle giocate. Esce al 42′ per Amoruso.

Lulli 8 Il capitano rossoblu è in una forma strabiliante e da interno di centrocampo fa un’altra grande partita. Si inserisce negli spazi, scambia molti palloni con gli attaccanti e i contrasti li vince quasi sempre lui. Guerriero. Esce al 36′ st per fare posto a Zanazzi.

Frulla 7 Buon lavoro del centrocampista che lavora molto sulla fascia e va molte volte al cross. Si muove bene in mezzo al campo e fa una partita ad alti ritmi. Bravo nell’occasione del 2-0 quando riesce a servire con i tempi giusti D’Agosto.

Lisi 7,5 Grande gara del classe 01′, gioca sulla fascia e si dimostra un’altra volta un giocatore valido e che può fare la differenza. Mette al centro dell’area dei bei cross ed è delizioso l’assist per il gol di Fall. Esce al 42′ st per Peroni.

Fall 7+ Gioca dall’inizio e parte forte. Scalda subito al 12′ pt i guanti di Mejri con un tiro di sinistro respinto in angolo e poco dopo al 17′ pt lo fredda con uno splendido colpo di testa. Si vede poco nel secondo tempo ed esce al 24′ st per Cardella.

D’Agosto 7+ Prima da titolare per l’attaccante arrivato dall’Avellino. Dopo aver colpito il palo nel finale contro la Recanatese, segna un gol pazzesco dove Mejri non può arrivare. In fase difensiva torna sempre a dare una mano. Esce al al 16′ st per Lorenzoni.

Lorenzoni 7 Entra nel secondo tempo al posto di D’Agosto e viene schierato come terzino destro. Fa una buona partita in fase difensiva e si propone per supportare l’azione d’attacco. Entra bene in partita ed è suo l’assist per il 3-0 di Cardella dopo aver fatto tutta la fascia.

Cardella 7 Subentra al posto di Fall e sfrutta bene l’ultima mezz’ora di gioco concessa dal mister. Nella gara di oggi dimostra di essere difficile da marcare ed è bravo nel coprire palla per poi servirla ai compagni. Segna nel finale di gara con una deviazione sotto porta per chiudere i conti.

Zanazzi 6 Gioca gli ultimi minuti di gara sostituendo Lulli.

Peroni sv

Amoruso sv

Alfonsi e Visi 8 È da elogiare il lavoro che stanno facendo insieme ai ragazzi e di partita in partita si notano notevoli miglioramenti. Interessanti le soluzioni viste nelle ultime partite, per prendere un esempio quella di oggi, con Alboni che nel secondo tempo ha giocato da esterno alto. Nella vittoria con il Fiuggi, c’è poco da dire, la gara la fanno i rossoblu dall’inizio alla fine. Ottimi in fase difensiva e in quella offensiva. Quarta gara consecutiva senza prendere gol, la quinta da quando guidano la squadra. Bene anche in attacco dove si finalizzano le occasioni create per poi concludere la gara con un punteggio netto e rotondo, il primo della stagione. La Samb ha del potenziale che può ancora crescere. Ora testa al Porto D’Ascoli.

