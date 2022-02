TESTA 6- Dal dischetto, Mele è glaciale e aspetta che faccia un passo verso sinistra, per spiazzarlo. Sul 2-1, il pallone gli passa tra le gambe, ma il colpo di testa di Puglielli era molto ravvicinato.

SABATINI 5,5 Due buone discese nel primo tempo, ma poco più. In fase difensiva soffre Siragusa. Lascia il posto a Petrini.

SENSI 6 Non commette errori, è autore di una gara ordinata. Fabrizi non vede mai lo specchio della porta. Sul gol del pari, era pronto ad avventarsi sul portiere avversario. Probabilmente lo induce all’errore.

PASSALACQUA 6- Segna una rete da Goal Line Tecnology, che vale il pari tra le proteste generali. L’ammonizione nel finale, però, pesa tantissimo. Era diffidato, salterà la stracittadina.

PASQUALINI 5,5 Nella prima frazione si vede poco, mai una sovrapposizione, costretto ad un ruolo più difensivo per contenere Di Mino. Sente la mancanza di Battista sulla sua verticale. Esce dopo l’espulsione di D’Alessandro.

D’ALESSANDRO 4,5 Proseguono i dejà vu dell’andata, ma stavolta in negativo: dopo il gol fotocopia col Matese, oggi arriva l’espulsione col Chieti, per un doppio giallo su un fallo a centrocampo che si poteva evitare. Come un girone fa, guarderà la stracittadina da spettatore.

MARINI 5,5 Ciampelli lo butta nella mischia, forse nella partita più complicata. Fa vedere buone cose, peccato il rigore concesso, anche se non sembra che abbia aumentato il volume del corpo con le braccia. E’ il primo ad uscire.

PIETROPAOLO 6+ Alla mezz’ora sfiora i pali di Forti con un mancino dal limite. Per il resto, gioca una gara di corsa e sacrificio, specialmente con l’uomo in meno, cercando di mettere ordine a centrocampo.

VERDESI 5,5 Alterna buone giocate ad alcuni errori in fase di appoggio. Non si risparmia nel pressing ma, nel finale, soffre la stanchezza. Meno spunti del solito.

SPAGNA 6,5 In un modo o nell’altro, il suo zampino lo mette anche oggi. Sua la girata che innesca il gol di Passalacqua (o autogol del portiere). Peccato che sia tutto inutile.

NAPOLANO 5,5 E’ nervoso, si vede che gli manca il gol. Sarà un caso, ma quando esce lui, il Porto d’Ascoli subisce il 2-1. Anche se non era in una giornata di grazia, la sua qualità era utile per tenere palla e perdere secondi preziosi, vista l’inferiorità numerica. Viene espulso per proteste dalla panchina, niente Samb anche per lui.

EVANGELISTI 6,5 (dal 45′) Entra bene in partita e sfiora il gol con un gran destro dal limite. Vuole riprendersi la maglia da titolare.

ROSSI 4,5 (dal 55′) Espulsione gratuita per un fallo di frustrazione a tempo scaduto e a palla lontana. Con la Samb chi gioca?

PETRINI 6 (dal 65′) Al 90esimo ha l’occasione per calciare al volo di sinistro, ma liscia il pallone. Sarebbe stato meglio mandarla in curva e far correre il cronometro.

CLERICI 5,5 (dal 65′) Cerca di tenere alta la squadra dopo l’uscita di Spagna e porta freschezza negli ultimi 20 metri. Lascia crossare Ventola sul 2-1 in modo indisturbato.

BATTISTA s.v (dall’ 85′) Rileva Napolano quando ormai è una guerra di nervi, più che una partita di calcio. Difficile esprimere una valutazione.

CIAMPELLI 6- Nel primo tempo, il suo Porto d’Ascoli fatica a trovare le geometrie giuste, soprattutto a centrocampo. Dopo l’espulsione di D’Alessandro, ridisegna i suoi come può, inserendo Rossi e passando ad un 4-3-2. Dopo il gol del pari, forse ha pensato di poter fare il colpaccio. Infatti, anzichè mettere un difensore come Aliffi per coprirsi, inserisce Battista come prima punta, per far male ai neroverdi, che sembravano avere il “braccino corto”. Una mossa che, col senno di poi, si è rivelata azzardata. Sia chiaro: se oggi avesse vinto staremmo qui a descrivere un’impresa. Tuttavia, con l’uomo in meno, sarebbe forse servita più “malizia”, per tenersi stretto un punto d’oro nella bolgia dell’Angelini. E’ una sconfitta che brucia, per il modo in cui è arrivata, ma adesso non c’è tempo per piangersi addosso. Domenica, c’è la Samb, una partita che non è come tutte le altre.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.