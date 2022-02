SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la striscia positiva dei rossoblu del duo Alfonsi-Visi che portano a casa altri tre punti contro la terza in classifica disputando una gara a dir poco perfetta e convincente. Nel post-gara abbiamo intervistato e raccolto le dichiarazioni ai nostri microfoni di mister Alfonsi, di mister Romondini e dell’attaccante rossoblu Cardella. Di seguito le nostre videointerviste.

Alfonsi: “Siamo contenti, abbiamo fatto una buona prestazione, ottima fase difensiva e offensiva. Si sta creando un grande gruppo, con i nuovi arrivati che si stanno dando una grande mano e gli altri si sono rimessi in grande forma. I ragazzi si divertono ed è una soddisfazione. In queste partite non siamo stati inferiori a nessuno però dobbiamo essere bravi anche con le squadre che non sono in alta classifica. Dove arriveremo, non ci interessa, guardiamo la prossima partita poi vedremo quello che succederà alla fine. Nuove soluzioni? Alboni lo abbiamo provato esterno alto e può ricoprire qualsiasi ruolo sulla fascia, peccato per l’ammonizione e domenica non potrà esserci. Abbiamo deciso di schierare D’Agosto e ha fatto un grande gol, siamo contenti”.

Romondini: È stata una bella partita, giocata a viso aperto e ad armi pari. La Samb è stata più incisiva negli episodi ed hanno ottenuto la vittoria. C’è stata una grande prestazione da entrambe le parti, nella singola giocata ci sono state due prodezze nei primi due gol. La differenza tra la Samb dell’andata e quella di oggi? Qualche cambiamento c’è stato, all’andata c’era una situazione particolare dove giocavano una partita dopo l’altra e si era formato un gruppo da poco tempo. La differenza che si nota è che ora hanno trovato la malgama come collettivo. Tajani? Ancora non si sa cosa gli sia successo ma è un infortunio grave”.

Cardella: “Il gol l’ho desiderato tanto, è bastata una palla per segnare, è un sogno. Abbiamo fatto una gara perfetta, siamo belli quadrati, siamo stati sul pezzo e la vittoria è meritata. Quando sono arrivato c’era un’aria un po’ più tesa per la posizione in classifica. Questa vittoria ci fa lavorare sereni, non abbiamo fatto nulla e da martedì si pensa alla prossima partita. Non c’è tanta differenza tra noi e le squadre che ci sono. Dobbiamo pensare di settimana in settimana e arrivare più in alto possibile”.

